بالصور.. ولادة طفل حامل في شقيقه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية مجموعة من الصور الصادمة تظهر ولادة طفل حامل فى شقيقه، والذي عثر عليه الأطباء في معدة المولود، وهو توأمه في الحقيقة.

ولكن بسبب عيب جيني تكون الجنين التوأم فى معدة شقيقه، ولكن بدون دماغ، فقط ذراعين وساقين، وكان طوله 7 سنتيمترات، ويبلغ وزنه 150 جرامًا.

وصرح الطبيب ” بهافنا ثاورات ” أن ما حدث لم يكن مفاجأة فهم على علم بهذه الحالة، منذ أول يوليو المنصرم أثناء إجراء الأم لبعض الفحوصات، وتبين أن الجنين غير المكتمل داخل معدة شقيقه.

يذكر أن العملية الجراحية لاستخراج الجنين تم إجراؤها يوم 20 يوليو الماضي، أى بعد 9 أيام على ولادته، وعلى النقيض تمامًا خرجت الأم 19 عامًا ومولودها بصحة جيدة من غرفة العمليات بصحة جيدة.