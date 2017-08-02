 قرقاش بذكرى غزو الكويت: في الموقف الجماعي بقاؤنا وازدهارنا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 2

    أغسطس

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قرقاش بذكرى غزو الكويت: في الموقف الجماعي بقاؤنا وازدهارنا

قرقاش بذكرى غزو الكويت: في الموقف الجماعي بقاؤنا وازدهارنا
أبو ظبي(صدى):

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، بوقوف دول الخليج العربي متحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي الذي بدأ في 2 أغسطس عام 1990.
وقال قرقاش على حسابه على موقع ” تويتر ” : ” في 2 أغسطس امتحن الخليج العربي في أمنه واستقراره، ووقف متحدا بحجم الأزمة، نتذكر الملك فهد وإخوانه وندرك أن في الموقف الجماعي بقاءنا وازدهارنا “.
وأضاف: ” ‏التزام الإمارات قيادة وشعبا بأمن الخليج العربي واستقراره العمود الفقري لمنهجنا، في كل مفصل كان موقفنا ثابتا وواضحا، مصيرنا واحد قولا وفعلا “.


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