قرقاش بذكرى غزو الكويت: في الموقف الجماعي بقاؤنا وازدهارنا - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، بوقوف دول الخليج العربي متحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي الذي بدأ في 2 أغسطس عام 1990.

وقال قرقاش على حسابه على موقع ” تويتر ” : ” في 2 أغسطس امتحن الخليج العربي في أمنه واستقراره، ووقف متحدا بحجم الأزمة، نتذكر الملك فهد وإخوانه وندرك أن في الموقف الجماعي بقاءنا وازدهارنا “.

وأضاف: ” ‏التزام الإمارات قيادة وشعبا بأمن الخليج العربي واستقراره العمود الفقري لمنهجنا، في كل مفصل كان موقفنا ثابتا وواضحا، مصيرنا واحد قولا وفعلا “.