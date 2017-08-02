 بالفيديو.. مداخلة هاتفية من أبناء زوج ريهام سعيد على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. مداخلة هاتفية من أبناء زوج ريهام سعيد على الهواء

بالفيديو.. مداخلة هاتفية من أبناء زوج ريهام سعيد على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

تلقت الإعلامية ريهام سعيد، مداخلة هاتفية غير متوقعة ، خلال تقديمها حلقة من برنامجها ” صبايا الخير ” الذي يبث عبر فضائية ” النهار ” ، من أبناء زوجها الحالي، ليشكروها على إجازة الصيف التي قضتها معهم مؤخرًا، فردت ريهام ضاحكةً: ” دول بنات جوزي يا جماعة، وهما زي ولادي ” .

وعلّقت ريهام قائلةً: ” بشكركم.. من أكثر الولاد المؤدبة وكان نفسي أخلف ستة ودلوقتي عندي أربعة ” ، ولم تتمالك ريهام نفسها وحبست دموعها وطلبت الخروج لفاصل .

#صبايا_الخير | مكالمة مفاجأة لـ #ريهام_سعيد على الهواء من أبنا…

#صبايا_الخير | مكالمة مفاجأة لـ #ريهام_سعيد على الهواء من أبناء زوجها تضطرها للخروج إلى فاصل عاجل

Posted by ‎الصفحة الرسمية /صبايا الخير – ريهام سعيد‎ on Tuesday, August 1, 2017


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 28 دقيقة

سبحان الله ..

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