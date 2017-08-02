بالفيديو.. مداخلة هاتفية من أبناء زوج ريهام سعيد على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مداخلة هاتفية من أبناء زوج ريهام سعيد على الهواء
تلقت الإعلامية ريهام سعيد، مداخلة هاتفية غير متوقعة ، خلال تقديمها حلقة من برنامجها ” صبايا الخير ” الذي يبث عبر فضائية ” النهار ” ، من أبناء زوجها الحالي، ليشكروها على إجازة الصيف التي قضتها معهم مؤخرًا، فردت ريهام ضاحكةً: ” دول بنات جوزي يا جماعة، وهما زي ولادي ” .
وعلّقت ريهام قائلةً: ” بشكركم.. من أكثر الولاد المؤدبة وكان نفسي أخلف ستة ودلوقتي عندي أربعة ” ، ولم تتمالك ريهام نفسها وحبست دموعها وطلبت الخروج لفاصل .
#صبايا_الخير | مكالمة مفاجأة لـ #ريهام_سعيد على الهواء من أبنا…
#صبايا_الخير | مكالمة مفاجأة لـ #ريهام_سعيد على الهواء من أبناء زوجها تضطرها للخروج إلى فاصل عاجل
Posted by الصفحة الرسمية /صبايا الخير – ريهام سعيد on Tuesday, August 1, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 28 دقيقة
سبحان الله ..