بالفيديو.. مداخلة هاتفية من أبناء زوج ريهام سعيد على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تلقت الإعلامية ريهام سعيد، مداخلة هاتفية غير متوقعة ، خلال تقديمها حلقة من برنامجها ” صبايا الخير ” الذي يبث عبر فضائية ” النهار ” ، من أبناء زوجها الحالي، ليشكروها على إجازة الصيف التي قضتها معهم مؤخرًا، فردت ريهام ضاحكةً: ” دول بنات جوزي يا جماعة، وهما زي ولادي ” .

وعلّقت ريهام قائلةً: ” بشكركم.. من أكثر الولاد المؤدبة وكان نفسي أخلف ستة ودلوقتي عندي أربعة ” ، ولم تتمالك ريهام نفسها وحبست دموعها وطلبت الخروج لفاصل .