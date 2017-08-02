فيديو للأميرة ديانا تتحدث فيه عن حياتها الجنسية يثير الجدل في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو للأميرة ديانا تتحدث فيه عن حياتها الجنسية يثير الجدل في بريطانيا
حالة من الجدل أثارها إعلان التلفزيون البريطاني، نيته بث تسجيلات للأميرة الراحلة ” ديانا ” وهي تتحدث عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز، وحزنها على الانهيار المدوي لزواجها.
وبحسب تقارير صحفية عالمية، فإن هذا الأمر تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين عشاق أميرة القلوب، وحالة من الغضب لدى زوجها السابق الأمير هاري وأبناؤها.
وتوفيت “ديانا ” عن عمر 36 عاما في باريس في 31 أغسطس 1997، بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وعشيقها المصري دودي الفايد، في نفق أثناء محاولتها الهروب من مصورين كانوا يطاردونهما بدراجات نارية.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله ..
أكثر أمرأة اشغلت العالم بوقتها ..
كانت حديث الرجال والنساء ……….
سعيد[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 36 دقيقة
👀 فيه احد
👁👁 يا ولد اححححححححم فيه أحد
🤐🤐 عجيب . يالله في أمان الله ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 31 دقيقة
عشرين سنه وانتم تلاحقون وراها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 25 دقيقة
اما باالنسبة لي ، ماجبت خبرها ولا تأثرت بمن هم حولي ..