وزارة التعليم تقيم برامج تطويرية مهنية لـ 1800 معلم ومعلمة لغة إنجليزية - صحيفة صدى الالكترونية

مي الكثيري(صدى):

أتمت وزارة التعليم بنجاح تدريب 1800 معلم ومعلمة لغة إنجليزية من خمس عشرة إدارة تعليم على ثلاثة برامج تطوير مهنية إلكترونية ( تدريب إلكتروني ) ، حيث قامت شركة تطوير للخدمات التعليمية بتنظيم البرامج الثلاثة وتنفيذها .

وقدمت شركة ناشيونال جيوغرافيك ليرننق (National Geographic Learning) اثنان من هذه البرامج التدريبية وهما ELTeach for Professional Knowledge for ELTالذي يمد معلمي اللغة الإنجليزية بالمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة داخل الفصل الدراسي وخارجه وبرنامجELTeach English-for-Teaching الذي يزود معلمي اللغة الإنجليزية بالمفردات المناسبة التي يتطلبها تعليم اللغة الإنجليزية بكفاءة وتمكنهم من تدريس اللغة بثقة أكبر كما تزرع لديهم القدرة على الإدارة المثلى للفصل المدرسي. كما قدمت شركة إيديوكيشن فرست (Education First) برنامجEnglish Liveوهو برنامج يعنى بتطوير المهارات اللغوية للمعلمين (الكتابة والقراءة والاستماع والمحادثة).

ويعزى نجاح هذه البرامج الثلاثة إلى الإعداد الدقيق الذي قام به برنامج تطوير اللغة الإنجليزية في شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم. وشملت مراحل الإعداد معايير اختيار المعلمين لهذه البرامج، ووصف لمهام المشرفين على البرنامج من وزارة التعليم، وتدريبهم على البرامج الثلاثة، وعمل خطة لتحفيز ودعم المعلمين المشاركين، وإعداد مصفوفة الأدوار والمسؤوليات التي تضم أصحاب المصلحة. وقال الدكتور ناصر العويشق، المدير التنفيذي لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية بشركة تطوير للخدمات التعليمية: ” لقد كان لتظافر جهود العاملين على الاعداد المسبق والمتابعة المستمرة، وفوق ذلك كله، تفاني معلمي ومعلمات اللغة الانجليزية المشاركين في هذه البرامج؛ الأثر الكبير لتحقيقها هذه النتائج المبهرة “.

وكانت البرامج الثلاثة قد حصلت على نسبة عالية من الرضا من قبل المشاركين عبر الاستفتاءات التم تم إجراؤها أثناء إقامة البرامج وبعد نهايتها وأيضا من خلال تعليقاتهم في مجموعات برامج التواصل الاجتماعي ومنها (الواتساب)، والذي كان بمثابة أداة ناجحة للوصول إلى المشاركين بشكل سريع لمد يد العون وتبادل المعلومات والتجارب بين المعلمين والمشرفين والشركات الدولية. وقد أبدى المعلمون سعادتهم بالتأثير الإيجابي لهذه البرامج على مهاراتهم في تدريس اللغة الإنجليزية. ويؤيد ذلك مشرفي وزارة التعليم الذين أفادوا بملاحظاتهم عن تغييرات إيجابية في ممارسات التعليم من قبل المعلمين المشاركين. وقال الأستاذ عبدالرحمن الفريح، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للإشراف التربويفي وزارة التعليم “يعد نجاح البرامج المقدمة من شركتي ناشيونال جيوغرافيك ليرننق وإيديوكيشن فرست في المملكة ورضى معلمي اللغة الإنجليزية عنها إنجازاً كبيراً؛ حيث اكتسب المعلمون الثقة من خلال تطويرهم للمهارات اللغوية ومهارات طرق التدريس من خلال هذه البرامج الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في الممارسات التعليمية داخل الفصل.

وتتطلع وزارة التعليم و شركة تطوير للخدمات التعليمية إلى توسيع نطاق هذه البرامج حتى يتمكن جميع المعلمين والطلاب من جني فوائد برامج التطوير المهني المتخصصة مستقبلا.