أغرب زفة لعروسين تُثير ضجة بالأنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار عروسان لبنانيان ضجة كبيرة على الانترنت ، عقب اختيارهما زفة مجنونة في ليلة العمر ، ما دفع الحضور بإطلاق لقب ” العروسين المهضومين ” عليهما .

حيث خرج العروسان عن المألوف، وعن العادات والتقاليد المتبعة في حفلات الزفاف، وقررا أن تتم ” الزفة ” في تراكتور ” جرار ” مزيَّن .

وقد تفاجأ الحضور بالطريقة الجديدة التي اتبعها العروسان في حفل زفافهما، وأشادوا بها، وأخذوا يلتقطون الصور لهما على الطريق العام لتبقى ذكرى لفكرة عرس ” مهضومة ” .