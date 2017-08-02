 أغرب زفة لعروسين تُثير ضجة بالأنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أغرب زفة لعروسين تُثير ضجة بالأنترنت

أغرب زفة لعروسين تُثير ضجة بالأنترنت
أماني الغامدي(صدى):

أثار عروسان لبنانيان ضجة كبيرة على الانترنت ، عقب اختيارهما زفة مجنونة في ليلة العمر ، ما دفع الحضور بإطلاق لقب ” العروسين المهضومين ” عليهما .

حيث خرج العروسان عن المألوف، وعن العادات والتقاليد المتبعة في حفلات الزفاف، وقررا أن تتم ” الزفة ” في تراكتور ” جرار ” مزيَّن .

وقد تفاجأ الحضور بالطريقة الجديدة التي اتبعها العروسان في حفل زفافهما، وأشادوا بها، وأخذوا يلتقطون الصور لهما على الطريق العام لتبقى ذكرى لفكرة عرس ” مهضومة ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 53 دقيقة

حلو بس اذا نزلهم لايطرحهم

[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 23 دقيقة

هههههههههههههههه

,, ممتاز ..

[ عدد التعليقات: 9835 ] نشر منذ 16 دقيقة

هههههه
قبل امس صدى نزلت زواج واحد بحارتنا
زف ع شاحنه 😂😂
والعام واحد ع قلاّب رمل
وذولا شيول 😂😂
انا بزف ان شاء الله في مكوك او روبوت من اليابان 😍😍

[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 9 دقائق

اكثر الناس منهبله على الشهره
كلن وده يسوي شي غريب يشتهر فيه
الحمد لله والشكر على نعمة العقل

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