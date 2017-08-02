زوج يتهم زوجته بالسحر والشعوذة لمنعه من الزواج بأخرى - صحيفة صدى الالكترونية

زوج يتهم زوجته بالسحر والشعوذة لمنعه من الزواج بأخرى
تقدمت زوجة مصرية ، بدعوى نفقة بمحكمة الاسرة بزنانيري ، ضد زوجها الذي ترك منزل الزوجية منذ أكثر من 4 سنوات ورفض الإنفاق على طفليه عقب مشاجرة بينهما، واتهمها بالسحر والشعوذة وإنفاق مصروف البيت على الدجالين.
وقالت الزوجة الاربعينية في تصريحات لصحف محلية ، أنني تزوجت منذ 8 سنوات من موظف يصغرني بـ3 سنوات سبق له الزواج مرتين ولديه طفل من زوجته الثانية التي طلبت منه الطلاق بسبب تدخل والدته في حياتهما.
وأشارت إلى أنه اضطر للزواج منها عقب رفض الكثيرات له بسبب ظروفه الاجتماعية، موضحة أنه دائم الشجار معها لاختلاف طباعهما بسبب فارق السن، مما جعلها تتحمل حياتها الصعبة معه بسبب طفليها.
وأكدت أنها لم تشعر معه بالحب والأمان منذ بداية زواجهما؛ حيث إنه كان يؤكد لها مرارًا وتكرارًا أنه تزوجها فقط نظرًا لظروفة الاجتماعية ولا يشعر تجاهها بأي مشاعر وأنه مضطر في استمرار زواجهما بسبب الأولاد فقط.
وتابعت حديثها: تقدم بالفعل إلى أكثر من سيدة ليتزوجها ولكنهم رفضن بسبب الثلاث زيجات وانجابه لثلاثة أطفال مما جعله يتهمها بالسحر والشعوزة لتعطيل زواجه من أخريات.
واختتمت حديثها قائلة: ترك منزل الزوجية ورفض دفع نفقة طفليها متهما إيها بإنفاق مصروف البيت على الدجالين، مما اضطرها لرفع دعوى نفقة حيث قضت لها المحكمة بـ1500 جنيه كنفقة شهرية لها ولطفليها.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلهم مضروبين .. ألعن من بعض ..
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9834 ] نشر منذ 39 دقيقة
دقائق واجي ادلو بدلوي 👌
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 36 دقيقة
راح بعينها المسكين ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 35 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوالهم واصلح ذات بينهم
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9834 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا الزوج ضايع صايع تربية شوارع
هذه العينات لاتستحق باختصار الحياة
كائنات تستهلك الماء والهواء وتشغل حيز من الفراغ بلا فائدة😤😤
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.المصيبه ان العينات هذه دااااائما تكون شايفه نفسها 😤😤
بالخبر اعلاه بكل وقاحه يخطب وووواثق الاخ انه مرغوب
الحل الامثل ايتها الزوجه المسكينه :: انسي موضوع الخلع نهائيا ✋
بل كوني كاتمة ع انفاسه وكوني بلا احساس خليكي كائن فقط يأكل ينام يتنفس 😊
واستعمري المنزل لاجل ابنائك واجعلي منه مجرد ديكور او اي حاجه لاقيمة لها
واتركيه للزمان وصدقيني طال الوقت او قصر سيعود لك صاغرا ذليلا 😊 حاله حال كثير عينات مثله
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله