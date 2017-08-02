زوج يتهم زوجته بالسحر والشعوذة لمنعه من الزواج بأخرى - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت زوجة مصرية ، بدعوى نفقة بمحكمة الاسرة بزنانيري ، ضد زوجها الذي ترك منزل الزوجية منذ أكثر من 4 سنوات ورفض الإنفاق على طفليه عقب مشاجرة بينهما، واتهمها بالسحر والشعوذة وإنفاق مصروف البيت على الدجالين.

وقالت الزوجة الاربعينية في تصريحات لصحف محلية ، أنني تزوجت منذ 8 سنوات من موظف يصغرني بـ3 سنوات سبق له الزواج مرتين ولديه طفل من زوجته الثانية التي طلبت منه الطلاق بسبب تدخل والدته في حياتهما.

وأشارت إلى أنه اضطر للزواج منها عقب رفض الكثيرات له بسبب ظروفه الاجتماعية، موضحة أنه دائم الشجار معها لاختلاف طباعهما بسبب فارق السن، مما جعلها تتحمل حياتها الصعبة معه بسبب طفليها.

وأكدت أنها لم تشعر معه بالحب والأمان منذ بداية زواجهما؛ حيث إنه كان يؤكد لها مرارًا وتكرارًا أنه تزوجها فقط نظرًا لظروفة الاجتماعية ولا يشعر تجاهها بأي مشاعر وأنه مضطر في استمرار زواجهما بسبب الأولاد فقط.

وتابعت حديثها: تقدم بالفعل إلى أكثر من سيدة ليتزوجها ولكنهم رفضن بسبب الثلاث زيجات وانجابه لثلاثة أطفال مما جعله يتهمها بالسحر والشعوزة لتعطيل زواجه من أخريات.

واختتمت حديثها قائلة: ترك منزل الزوجية ورفض دفع نفقة طفليها متهما إيها بإنفاق مصروف البيت على الدجالين، مما اضطرها لرفع دعوى نفقة حيث قضت لها المحكمة بـ1500 جنيه كنفقة شهرية لها ولطفليها.