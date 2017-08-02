" عالم أبحاث " ينصح بعدم وضع السكر في الشاي و العصائر - صحيفة صدى الالكترونية

” عالم أبحاث ” ينصح بعدم وضع السكر في الشاي و العصائر
نصح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، بعدم تناول العصائر والشاي بدون سكر لعدم الإصابة بالأمراض.
وقال الخضيري في تغريدة له على تويتر: أدخل الإنسان السكريات في معظم الأشربة الشاي والعصير فصارت غيرصحية،وذا ضار لأن السكر دخيل عليها، عوّد نفسك على تناول الأشياء بدون إضافة السكر .
وأضاف: تعويد اللسان على ترك السكر بشرب الشاي ١٣ مرة دون سكر وستجد أن اللسان يتعود(يستساغ) (تخفيف الشاي بالماء او الحليب في البداية لكسر مرارة الشاي).
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 31 دقيقة
ممتاز .. كلام من ذهب ..
,, السكر غير صحي ابداً ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 31 دقيقة
السم الابيض
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 29 دقيقة
حلو
رعد[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 12 دقيقة
السكر الخشن له ضرر ولكن ضرره اقل من السكر الناعم او المكرر-ومن اضراره يضعف جهاز المناعه-صعوبه في التركيز-نشاط جسدي مفرط-مزاج سي للاطفال-يرفع درجة الحموضه في اللعاب-قد يتسبب في الدوالي-وغير ذلك كثير -والله اعلم-
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 8 دقائق
صحيح السم الابيض