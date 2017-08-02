" عالم أبحاث " ينصح بعدم وضع السكر في الشاي و العصائر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نصح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، بعدم تناول العصائر والشاي بدون سكر لعدم الإصابة بالأمراض.

وقال الخضيري في تغريدة له على تويتر: أدخل الإنسان السكريات في معظم الأشربة الشاي والعصير فصارت غيرصحية،وذا ضار لأن السكر دخيل عليها، عوّد نفسك على تناول الأشياء بدون إضافة السكر .

وأضاف: تعويد اللسان على ترك السكر بشرب الشاي ١٣ مرة دون سكر وستجد أن اللسان يتعود(يستساغ) (تخفيف الشاي بالماء او الحليب في البداية لكسر مرارة الشاي).