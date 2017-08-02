 " عالم أبحاث " ينصح بعدم وضع السكر في الشاي و العصائر - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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” عالم أبحاث ” ينصح بعدم وضع السكر في الشاي و العصائر

” عالم أبحاث ” ينصح بعدم وضع السكر في الشاي و العصائر
نورة الشهري(صدى):

نصح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، بعدم تناول العصائر والشاي بدون سكر لعدم الإصابة بالأمراض.

وقال الخضيري في تغريدة له على تويتر: أدخل الإنسان السكريات في معظم الأشربة الشاي والعصير فصارت غيرصحية،وذا ضار لأن السكر دخيل عليها، عوّد نفسك على تناول الأشياء بدون إضافة السكر .

وأضاف: تعويد اللسان على ترك السكر بشرب الشاي ١٣ مرة دون سكر وستجد أن اللسان يتعود(يستساغ) (تخفيف الشاي بالماء او الحليب في البداية لكسر مرارة الشاي).


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 31 دقيقة

ممتاز .. كلام من ذهب ..

,, السكر غير صحي ابداً ..

[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 29 دقيقة

حلو

[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 12 دقيقة

السكر الخشن له ضرر ولكن ضرره اقل من السكر الناعم او المكرر-ومن اضراره يضعف جهاز المناعه-صعوبه في التركيز-نشاط جسدي مفرط-مزاج سي للاطفال-يرفع درجة الحموضه في اللعاب-قد يتسبب في الدوالي-وغير ذلك كثير -والله اعلم-

[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 8 دقائق

صحيح السم الابيض

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