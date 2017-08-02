مصرع طفلة إثر صاعقة رعدية بـ " المدينة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقيت طفلة في العاشرة من عمرها مصرعها، أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لصاعقة رعدية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي، أن الفرق باشرت حادثة تعرض طفلة في العاشرة من العمر لصاعقة رعدية خلف أحد الأسواق على الطريق الدائري، وعند وصول الفرق كانت الطفلة في حالة توقف قلب وتنفس، ولم تنجح عمليات الإنعاش القلبي الرئوي التي أجريت لها، لتتوفي قبل وصولها المستشفى.

يذكر أن حالات الإصابة بالصواعق الرعدية تكررت خلال الأجواء المتقلبة والحالة المطرية التي تسود في المنطقة الغربية وعدد من أجزاء المملكة، حيث توفي أمس الثلاثاء شخص بالطائف إثر تعرضه لإصابة بصاعقة رعدية، كما اشتعلت النيران في نخلة بأحد شوارع المدينة المنورة بعد تعرضها لضربة برق.