بالصور.. أم تعرض ابنها المشاغب للبيع على الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أم تعرض ابنها المشاغب للبيع على الانترنت
بعد أن فاض بها الكيل جراء الشغب والفوضي التي يسببها طفلها ، عرضت أمٌّ بريطانية تٌدعى ” جورجيا جويس ” طفلها للبيع على الموقع الأول للمزادات على الإنترنت ” ebay ” ، حيث نشرت صور له وكتبت قائلة: ” أنا مستعدة لبيعه بالرغم من أنه طفلي الوحيد “.
واتّخذت الأم القرار، بعدما تركت طفلها شارلي البالغ من العمر عامين بمفرده لثوانٍ معدودة، لتتفاجأ بالفوضى تعم أرجاء المنزل.
وقام شارلي خلال تحضير أمه الطعام ، بدهن الكريم المطهر المخصص له على التلفزيون والأرض وعلى الأثاث الجديد في غرفة الجلوس.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليله الله يعينها عليه ويصبرها عليه
رعد[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 1 ساعة
مادام بينتي عيوبه ماحد يبي يشتري-وبعدين اتحداك لو جاء مشتري قبل يطلع مع الباب لتسير دموعك تسبقه -قلب الام مايطاوعها-
alfahd42[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 58 دقيقة
انشهد انها بتلقى شرايه بس ممنوع البيع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31137 ] نشر منذ 48 دقيقة
الولد شقي ,, وحلاوته في شقاوته ,,
,, والا هي لاتباعد كلمتها من الصحيح .. اترك عنك ، الدموع مالها مجال عندهم ..