بالصور.. أم تعرض ابنها المشاغب للبيع على الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعد أن فاض بها الكيل جراء الشغب والفوضي التي يسببها طفلها ، عرضت أمٌّ بريطانية تٌدعى ” جورجيا جويس ” طفلها للبيع على الموقع الأول للمزادات على الإنترنت ” ebay ” ، حيث نشرت صور له وكتبت قائلة: ” أنا مستعدة لبيعه بالرغم من أنه طفلي الوحيد “.

واتّخذت الأم القرار، بعدما تركت طفلها شارلي البالغ من العمر عامين بمفرده لثوانٍ معدودة، لتتفاجأ بالفوضى تعم أرجاء المنزل.

وقام شارلي خلال تحضير أمه الطعام ، بدهن الكريم المطهر المخصص له على التلفزيون والأرض وعلى الأثاث الجديد في غرفة الجلوس.