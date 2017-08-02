مدربة ألعاب قوى تقيد زوجها في المنزل والأخير يستغيث - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدم مهندس مصري بإحدى الشركات الخاصة ، بدعوى نشوز ضد زوجته لمحكمة الأسرة بمدينة نصر ، يستغيث فيها من أفتراء زوجته عليه واستخدامها عضلاتها لضربه والسيطرة على المنزل .

حيث قال الزوج ” المهندس محمد ضياء ” في دعوته ، زوجتي افترت عليا واستخدمت عضلاتها وضربتني عشان كلمت زميلتى فى الشغل .

وأضاف الزوج الذى يبلغ من العمر 28 عاما في تصريحات لصحف محلية : أنا شاب رومانسي لا عمرى زعقت فى بنت ولا ضربت حد وزوجتى استغلت طيبتى وقررت أن تسيطر على المنزل، وخلال الـ14 شهر زواج كانت هى من تملك زمام الأمور بالقوة، وإذا قمت بالشكوى لأهلها تقوم بتعنيفي بحجة الهزار حتى تعلمنى الأدب.

وأكد الزوج ، فى أخر خلاف جمعنى وإياها استلزم منى طلب النجدة لتحريرى من قبضتها بعد أن أحكمت أقفال باب المنزل ومنعتنى من النزول للشارع والعمل طوال 3 أيام، وتهديدى وتعديها بالضرب على بسبب دخولها المكتب ورؤيتها لهزارى مع إحدى الزميلات .

وأكمل محمد المهندس بإحدى الشركات الخاصة: ” كانت يديها ثقيلة جدا بحكم عملها كمدربة لألعاب القوى ورغم حبي لها واعتبار تصرفاتها وردود أفعالها العنيفة من باب الغيرة، إلا أننى مع الوقت فاض بي الكيل وأصبحت أخشي أن يجمعنى وإياها مكان بمفردنا “.