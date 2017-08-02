اختتام " دورة فن الإلقاء " للعشماوي بملتقى آل جميل بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اختتمت مساء أمس الثلاثاء، دورة ” فن الإلقاء “، وذلك بقاعة د. ظافر بن حبيب الثقافية بالنماص ضمن فعاليات ملتقى آل جميل الخامس والذي يعد أحد برامج التنمية السياحية بمحافظة النماص.

وحضر الدورة، رئيس مركز السرح الأستاذ، عبدالله بن محيا و مدير التعليم بالإنابة الأستاذ ،محمد عاطف ذياب ورئيس اللجنة التنفيذية لملتقي آل جميل الخامس الأستاذ، عثمان سعد العمري وعدد من المتدربين والذين قدم لهم الدكتور، عبدالرحمن بن صالح العشماوي فنون الإلقاء وكيفية صقل شخصية الناشئة وتنمية مهاراته ليتحدث أمام الآخرين بكل فصاحة وطلاقة ،وقد شهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من المتدربين رغبة منهم في الاستفادة من د. العشماوي لما يمتلكه من خبرة واسعة في مجال الخطابة والإلقاء وذلك لمدة يومين تمثل 15 ساعة تدريبيه .

وقد تم في نهاية الدورة توزيع الشهادات للمتدربين والذين يفوق عددهم عن ٥٠ متدرباً.