نائب أمير عسير: مشروع البحر الأحمر رافدًا اقتصاديًا للسياحة المحلية والدولية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، أن إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ” رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ” ، لمشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، يعد واحداً من المشروعات العملاقة التي تنطلق لتواكب مستقبلاً مشرقاً لهذا الوطن الغالي ، الذي يسير قُدمًا وبخطوات راسخة نحو التقدم والازدهار ، وتجسيداً لتوجهات الدولة الطموحة في مسار التنمية والتطور في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه اللـَّه -.

مبيناً أن هذا المشروع وما سبقة من مشروعات سابقة أعلنت في عدة مناطق من أجزاء هذا الوطن الغالي ، هو من أجل تنمية الإنسان ، معتبرًا أن مشروع البحر الاحمر السياحي العالمي سيكون له ردود فعل كبيرة ايجابية بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل لأبناء الوطن ، كما أنه سيشكل دفعة كبرى للاقتصاد الوطني من خلال تنوع فرص الإستثمارات ، مما يشكل رافدًا اقتصاديًا يُضيف قيمة إيجابية للسياحة على المستوى المحلي والدولي.

ورفع سمو نائب أمير منطقة عسير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه -حفظهما الله – ، وإلى الشعب السعودي بإطلاق هذا المشروع العملاق ، سائلا اللـَّه تعالى مزيداً من التوفيق لقيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيداً من التطور والنماء لهذا الوطن الغالي وأبنائه الأوفياء .