التجارة تستدعي 320 ألف منتج معيب خلال 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، استدعائها لأكثر من 320 ألف منتج معيب، تم الإعلان عنها عبر 154 ألف حملة استدعاء لسلع عدة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.

وتضمنت الاستدعاءات، مركبات وأجهزة كهربائية وإلكترونية وألعاب وعربات الأطفال وغيرها، من السلع التي تم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لمركز الاستدعاءات في الوزارة، وعبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام، موضحة أن هذه الاستدعاءات جاءت بعد أن أثبتت الاختبارات والفحوص أو المعلومات الدولية الموثوقة وجود عيوب مصنعية بها، لإصلاحها مجاناً دون النظر لحالة ضمان المركبة.

وأوضحت الوزارة، أن المركبات شكلت أعلى تلك الاستدعاءات، حيث تم استدعاء 229,099 مركبة، أعلاها سيارة ” تويوتا هايلكس ” بـ 77,691 استدعاء، و77,364 جهاز غسالة ونشافة ” أرستون، إنديست “، وأكثر من 10 آلاف رضاعة أطفال.

ودعت الوزارة، المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات، للتأكد من سلامة مركباتهم دوريًا وخلوّها من أية عيوب مصنعية وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلًا في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء، وذلك لإصلاحها مجانًا ودون النظر لحالة ضمان المركبة.