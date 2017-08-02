الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات ” نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ” كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.