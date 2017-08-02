التعليم توضح حقيقة تكليف المعلمات بتدريس الطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بينت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، حقيقة ما يتردد بشأن تكليف المعلمات بتدريس الطلاب الذكور بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

وأكدت العواد، أن الأمر غير صحيح ولم يطرح هذا السيناريو بعد، موضحة أن المشروع الذي يدرس من قبل اللجنة المُشكلة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي يتوقف عند تدريس المعلمات للطلاب الذكور حتى الصف الثاني الابتدائي فقط.

وأشارت العواد إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة الدمج تحضر حالياً لمتطلبات الاجتماع الأول لها، ولم تناقش أي سيناريو يخص تدريس المعلمات لطلاب ذكور من مراحل سنية كبيرة.