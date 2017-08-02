سانشيز يتدرب مع أرسنال بعد شائعات التمارض - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

يعود التشيلي أليكسيس سانشيز نجم آرسنال الإنجليزي، إلى لندن من أجل الانخراط بمعسكر فريقه التدريبي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة تشيلسي في الدرع الخيرية.

وكان من المفترض أن يعود سانشيز إلى التدريبات قبل يومين، لكن تعرضه للمرض أجبره على نيل قسط إضافي من الراحة والانتظار حتى أمس الثلاثاء لكي يستقل رحلته إلى لندن.

وسافر سانشيز من تشيلي إلى لندن عبر الهبوط في باريس، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، ثم سينخرط بتدريبات فريقه سريعا منهيا حالة الجدل التي رافقته في الأيام الماضية.

ومنح تمديد سانشيز لفترة إجازته الفرصة لوسائل الإعلام والجماهير لإطلاق الشائعات حول مستقبله، حيث اعتقد الكثيرون بأن التشيلي يدعي المرض حتى يبقى بعيداً عن تدريبات آرسنال ويجبر النادي على بيعه إلى مانشستر سيتي.