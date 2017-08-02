الأمير فهد بن سلطان يواسي أسرة مدير جامعة تبوك في وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي رحمه الله في وفاته .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرته بوفاة فقيدهم ، مبرزاً سموه بمناقب الفقيد طيلة فترة عمله التي قضاها في خدمة الوطن، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب الشيخ سعود بن رحيل العنزي والد الفقيد عن بالغ شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة تبوك على وقفاته تجاه الفقيد طيلة فترة مرضه ومتابعته المستمرة والدائمة للفقيد حتى توفاه الله ، سائلا الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته .