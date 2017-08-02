تيلرسون: إنهاء الوجود الإيراني في سوريا شرط للسلام - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، على شرط إنهاء الوجود العسكري الإيراني في المنطقة وسوريا تحديدا لإحلال السلام هناك.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأمريكية إن ” الوجود والنفوذ العسكري الإيراني في سوريا يجب أن يزول تماما “.

وأضاف أنه ” يتعين على القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا أن ترحل، بكل أشكالها، سواء كانت قوات من الحرس الثوري الإيراني أو من الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل إيران والتي تقاتل لصالحها داخل سوريا في هذه المعركة “.

واعتبر أن كبح جماح إيران التوسعية في المنطقة ” هو أمر نسعى لتحقيقه مع حلفائنا في التحالف وفي العالم “.

وأوضح تليرسون أن العمل لا يزال جاريا مع روسيا من أجل تحقيق الهدف الأساسي في سوريا وهو ضمان وحدتها وعدم تقسيمها، وضمان تنظيم انتخابات حرة تأتي بنظام جديد للبلاد.

وقال إنه “من وجهة نظرنا لا يوجد هناك أي دور لنظام بشار الأسد للحكم في البلاد. أما عن ترتيب هذه البنود، فهو أمر ستعدون للنقاش بشأنه طالما أننا متفقين على النتيجة والهدف النهائي”.