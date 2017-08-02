أمريكا تختبر صاروخا عابرا للقارات ردا على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعتزم الولايات المتحدة، إجراء تجربة اليوم الأربعاء، على صاروخ بالستي غير مسلح عابر للقارات، بحسب مسؤولين أمريكيين، وذلك بعد أيام على إجراء كوريا الشمالية تجربتها الخاصة المماثلة.

وعادة ما يتم تحديد مواعيد هذه التجارب التي تجرى في قاعدة فاندنبيرغ الجوية في كاليفورنيا بشكل مسبق قبل أسابيع أو أشهر، لكن هذه التجربة تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية جراء تجربتها الصاروخية الأسبوع الماضي.

وقالت قيادة الضربات العالمية في سلاح الجو الأمريكي في بيان إن ” الهدف من برنامج تجارب إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات هو التحقق من تأثير وجاهزية ودقة نظم الأسلحة وتطويرها “.

وستجري تجربة صاروخ “مينيوتمان 3” الأميركي العابر للقارات الأربعاء.