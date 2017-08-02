نيمار يصل برشلونة ويلتزم الصمت - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى مدينة برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، قادما من الصين، لكنه لم يدل بأي تصريحات إلى الصحفيين.

وأثار نيمار الكثير من التساؤلات عندما نشر أنه ذاهب إلى البرازيل وليس إلى برشلونة حيث من المفترض أن يشارك في مران الفريق اليوم الأربعاء.

ولا تزال التقارير الصحفية الفرنسية تؤكد أن صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جرمان سيعلن عنها خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

وأعلن والد نيمار الذي يشغل منصب وكيل أعماله، عن استيائه من الفريق الكاتالوني، بسبب عدم دفعه المكافئة المقررة من تمديد العقد الأخير والتي حددت بـ 26 مليون يورو.

وكان برشلونة أعلن أنه أودع المبلغ عند كاتب العدل الإسباني، لحين الانتهاء من معرفة بقاء نيمار أو رحيله.