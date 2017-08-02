الشيوخ الأمريكي يقر تعيين مرشح ترامب لمنصب مدير " أف بي آي " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة تعيين كريستوفر راي كمدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي ” أف بي آي “، بعد ثلاثة أشهر على إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمدير السابق جيمس كومي.

وحصد راي دعما واسعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد أن قال أمام أعضاء مجلس الشيوخ إنه يفضل الاستقالة على أن ينحني أمام التدخلات السياسية.

وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 92 صوتا مقابل خمسة أصوات معارضة لإقرار تعيين راي، الذي يتولى المسؤولية في مرحلة صعبة لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وأدت إقالة كومي إلى إثارة اتهامات بأن ترامب يحاول إعاقة تحقيق حول روابط بين مساعديه وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، مما أدى إلى تعيين المدعي العام الخاص روبرت مولر كمستشار خاص لرئاسة التحقيق.

وأكد راي أمام المشرعين الأميركيين على أنه سيكون مديرا مستقلا لا يتبع أحدا.