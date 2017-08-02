الأمم المتحدة: 13 ألف مصاب بالحصبة بالصومال خلال 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أمس الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في الصومال وصلت إلى أكثر من 13 ألف حالة العام الحالي، مقارنة بما يقرب من 5 آلاف حالة سنويًا منذ العام 2014.

وقال دوغريك، إن هناك زيادة “مقلقة” في عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالحصبة في الصومال، موضحا أن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تم إبلاغه بوصول عدد حالات الإصابة بالحصبة في الصومال إلى 13 ألف و428 حالة العام الحالي، مقارنة بما يقرب من 5 آلاف حالة سنويًا منذ العام 2014”.

وأضاف: “يقول أوتشا إن النزوح الناجم عن موجة الجفاف الحالية في الصومال يفاقم الوضع ويزيد من انتشار المرض، ويعتزم المكتب القيام بحملة طارئة شاملة ضد الحصبة التي تستهدف الأطفال دون سن العاشرة، لكنها في حاجة إلى مبلغ 14 مليون دولار لدعم الحملة”.