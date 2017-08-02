مدير جامعة طيبة: مشروع البحر الأحمر سيجعل من المملكة وجهة سياحية رائدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني، أن مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يعد مشروعا عالميا ضخما يقام على على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم .

وبارك الدكتور السراني هذا المشروع الذي يعد أحد مشروعات رؤية المملكة 2030 حيث سيجعل من المملكة وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

وقال: ” نحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا في بلادنا الغالية من نعمتي الأمن والأمان , ووجود قيادة رشيدة تقود الوطن إلى مزيد من الرخاء وتحفظ الأمن، وتضع الخطط وتحققها وتدعم الجهات القائمة عليها “، مبيناً أن هذا المشروع سيفتح مجالات رحبة في القضاء على البطالة واستغلال المناطق البحرية وخصوصا بين محافظتي الوجه وأملج بعد تطوير أكثر من 50 جزيرة على البحر الأحمر .

وأشار إلى أن المشروعات القائمة الحالية والأخرى التي أعلن عنها نائب خادم الحرمين الشريفين في لقاءات تلفزيونية وصحفية سابقة هي مشروعات تصب في صميم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 , وبحول الله ستسهم في صناعة اقتصاد مزدهر للبلاد، وتعود بعوائد ضخمة على الميزانية وستنوع مصادر الدخل , لتستمر بلادنا في مسيرة الرخاء والازدهار تحت ظل قيادة حكيمة مباركة.