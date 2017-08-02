مقتل مهندس العمليات الإرهابية بحي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكدت مصادر، مقتل مطلوب أمني خطير وُرد اسمه بقائمة المطلوبين التسعة إلى جانب إصابة عدد آخر، خلال مواجهات مع مجموعة من الإرهابيين بمنطقة زراعية محاذية لحي المسورة بالعوامية.

وأوضحت المصادر، أن الإرهابي المقتول خلال العملية كان يعتبر مهندسا لعدد كبير من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً، موضحة أن تعليمات وردت إلى قوات الأمن المشاركة بالعمليات الأمنية تؤكد ضرورة عدم تصوير ونشر التحركات الأمنية؛ لإضفاء نوع من السرية وعدم إعطاء الفرصة للإرهابيين لكشف مواقع التمركز الأمني، وفقا لصحيفة الوطن.