مقتل مهندس العمليات الإرهابية بحي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل مهندس العمليات الإرهابية بحي المسورة
أكدت مصادر، مقتل مطلوب أمني خطير وُرد اسمه بقائمة المطلوبين التسعة إلى جانب إصابة عدد آخر، خلال مواجهات مع مجموعة من الإرهابيين بمنطقة زراعية محاذية لحي المسورة بالعوامية.
وأوضحت المصادر، أن الإرهابي المقتول خلال العملية كان يعتبر مهندسا لعدد كبير من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً، موضحة أن تعليمات وردت إلى قوات الأمن المشاركة بالعمليات الأمنية تؤكد ضرورة عدم تصوير ونشر التحركات الأمنية؛ لإضفاء نوع من السرية وعدم إعطاء الفرصة للإرهابيين لكشف مواقع التمركز الأمني، وفقا لصحيفة الوطن.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18120 ] نشر منذ 31 دقيقة
فعلآ تصوير مثل هالأشياء خطاء جسيم
والله ياشباب تجيني مقاطع كثير
وطاااااازه
من كثرها ماافتحها بس احدد وارسل
لكن الحين صرت اشوفها زين وأتأكد منها
والي زي كذا
امسحها على طول
وانصح بعدم نشر مثل هالمقاطع.
gn[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 24 دقيقة
عقبالهم كلهم
الله ينصركم على هالحثاله وتنهون ماتبقى منهم