أمير عسير: مشروع البحر الأحمر يسعى لتحقيق رؤية 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن مشروع البحر الأحمر، يعد مشروعا عالميا ونقلة نوعية في مسيرة السياحة بالمملكة وعلى مستوى السياحة في العالم، ويسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير فيصل بن خالد أن هذا المشروع يعكس توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وثمرة من ثمرات جهود نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -, لبناء المزيد من النهضة والتطور السياحي بالمملكة والذي يأتي كأحد المشروعات العملاقة لتواكب المستقبل الزاهر لهذه البلاد ونماءها وتطورها نحو المزيد من التقدم والازدهار في التنمية السياحية بالمملكة.