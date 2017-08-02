تيلرسون يعترف باختلافه مع ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اعترف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، بأنه والرئيس دونالد ترامب مختلفان بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى مع إيران عام 2015.

وأوضح تيلرسون أنهما يبحثان كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة الأمريكية.

وكان ترامب تعهد خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وروسيا والصين وثلاث قوى أوروبية للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

وقال تيلرسون في إفادة بوزارة الخارجية ” هو وأنا لدينا اختلافات في الرؤى بشأن أمور مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا استغلاله “.

وأضاف تيلرسون أن واشنطن يمكنها ” تمزيق الاتفاق والانسحاب ” منه أو مواصلة الالتزام به وتحميل إيران مسؤولية التقيد بشروطه التي قال إنها تلزم طهران ” بحسن الجوار “.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على تصريحات تيلرسون.