ليفربول يكتسح بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد، لينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أودي الودية لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وبادر ليفربول بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق السنغالي ساديو ماني، ثم أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 83، أضاف دانيل ستوريدج الهدف الثالث لليفربول لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

ويلعب ليفربول في المباراة النهائية للبطولة الودية اليوم الأربعاء أمام أتليتكو مدريد الإسباني، بينما سيلعب بايرن ميونيخ مع نابولي الإيطالي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.