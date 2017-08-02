مطالب أممية بوقف الاقتتال في جنوب السودان ودعم مساعي السلام الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت الأمم المتحدة، إن وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أكد أن المبادرات والعمليات الجارية للنهوض بعملية السلام في جنوب السودان، لن تتحرك قدمًا إذا استمر القتال في البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع الوكيل الأممي مع وزير الشؤون الخارجية بجنوب السودان دينغ ألور، حيث ناقشا خلال اللقاء تطورات المبادرات الجارية للنهوض بالسلام في جنوب السودان، وأهمية مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ” إيغاد ” .

وأوضح لاكروا: ” اتفقنا على أن جميع هذه الأعمال والمبادرات مهمة ويجب أن تتلاقى في أطار ديناميكية إيجابية، من شأنها أن تؤدي إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام وأن تحقق السلام المستدام في هذا البلد “.