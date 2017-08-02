القبض على خادمة منزلية متهمة بقتل طفل في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على خادمة منزلية من جنسية آسيوية لاتهامها بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام من محافظة جدة، بالضرب أدت إلى وفاته بعد حدوث نزيف في المخ.

وأكد الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شرطة جدة تلقت بلاغا من قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جدة، يفيد بإحضار مواطن ابنه في حالة حرجة؛ جراء تعرضه لنزيف في المخ أدى إلى وفاته.

وأوضح العقيد القرشي أن الاستدلالات الأولية للحادثة أوضحت أن الطفل تعرض لاعتداء، واتهم والداه خادمة منزلية من جنسية آسيوية بالاعتداء عليه، ليتم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.