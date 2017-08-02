القبض على خادمة منزلية متهمة بقتل طفل في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على خادمة منزلية متهمة بقتل طفل في جدة
ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على خادمة منزلية من جنسية آسيوية لاتهامها بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام من محافظة جدة، بالضرب أدت إلى وفاته بعد حدوث نزيف في المخ.
وأكد الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شرطة جدة تلقت بلاغا من قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جدة، يفيد بإحضار مواطن ابنه في حالة حرجة؛ جراء تعرضه لنزيف في المخ أدى إلى وفاته.
وأوضح العقيد القرشي أن الاستدلالات الأولية للحادثة أوضحت أن الطفل تعرض لاعتداء، واتهم والداه خادمة منزلية من جنسية آسيوية بالاعتداء عليه، ليتم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31112 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
سعيد[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليها .. معقولة الخادمة المجرمة تكون أنثى .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3282 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله حسيبه ان شاء الله تآخذ جزاها والشرهه على الاهالي اللي مفلتين بزرانهم مع الخدم لا حسيب ولا رقيب الله المستعان