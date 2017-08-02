بالفيديو والصور.. الأمير ممدوح بن عبدالعزيز يستقبل أخاه في قصره بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. الأمير ممدوح بن عبدالعزيز يستقبل أخاه في قصره بجدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا توثق زيارة الأمير أحمد بن عبدالعزيز، لأخاه الأمير ممدوح بن عبدالعزيز في قصره بمدينة جدة، مساء يوم الاثنين.
وأظهر الفيديو، لحظة مغادرة الأمير أحمد لقصر أخيه وتوديع الأمراء له، ووثقت الصور استقبال الأمير ممدوح وأبنائه للأمير أحمد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31112 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم بارك لنا فيهم واطل في اعمارهم على طاعتك و وفقهم لمافيه الخير والصلاح ,, آمين ,,
gn[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 41 دقيقة
اللهم بارك لنا فيهم واطل في اعمارهم على طاعتك و وفقهم لمافيه الخير والصلاح ,, آمين ,,