بالفيديو والصور.. الأمير ممدوح بن عبدالعزيز يستقبل أخاه في قصره بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا توثق زيارة الأمير أحمد بن عبدالعزيز، لأخاه الأمير ممدوح بن عبدالعزيز في قصره بمدينة جدة، مساء يوم الاثنين.

وأظهر الفيديو، لحظة مغادرة الأمير أحمد لقصر أخيه وتوديع الأمراء له، ووثقت الصور استقبال الأمير ممدوح وأبنائه للأمير أحمد.