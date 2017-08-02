الكويت: قانون الجمارك لمجلس التعاون لا يجرم حيازة مواد السحر والشعوذة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

أوضح وزير المالية ‏الكويتي أنس الصالح، أمس الثلاثاء، أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، لا ينص على تجريم استيراد أو تصدير أو حيازة مواد السحر والشعوذة‏.

وأشار إلى أن ما يتم عند ضبط مفتشي الجمارك بجميع المنافذ الجمركية لتلك المواد، هو ‎إتلافها وفقا للإجراءات القانونية وحفظ العديد من قضاياها لأنه لا توجد تحذيرات من أي جهة بوجود مخاطر من دخول مواد مشبوهة للبلاد بقصد ممارسة السحر، موضحا أن النيابة العامة كانت أخطرت الجمارك في عام 2006 بأنها قررت حفظ العديد من قضايا السحر والشعوذة؛ لأن المواد ‏المضبوطة على ذمتها ليست من الممنوعات المحظور استيرادها، وأن حائزها لم يدخلها إلى البلاد خِلسة بالمخالفة للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً.