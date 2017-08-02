ساري الزهراني عميدا لكلية المجتمع بجامعة الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صدر قرارا يقضي بتكليف المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري بن محمد الزهراني عميدا لكلية المجتمع بجامعة الباحة.

وهنأ مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك، الدكتور ساري، عبر تغريدة على موقع تويتر: ” أبارك للدكتور ساري محمد الزهراني تكليفه عميداً لكلية المجتمع بجامعة الباحة وأسأل الله له التوفيق والسداد “.

“صدى” تُهنئ الدكتور ساري وتتمنى له مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه وطنه، تهانينا وألف مبروك .