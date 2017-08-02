مقتدي الصدر يكشف نتائج لقائه بنائب خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مقتدي الصدر، زعيم التيار الصدري، أن لقائه بنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جاءت مثمرة، موضحا أن الزيارة نتج عنها تقديم المملكة مساعدات للمتضررين والمهجرين، منها 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين عبر الحكومة العراقية.

وأضاف مكتب مقتدي الصدر في بيان حول نتائج الزيارة، أن الصدر بحث مع مسؤولي المملكة إنشاء خط جوي يربط بين المملكة والعراق، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والعراق في شتى المجالات، وافتتاح المنافذ الحدودية لتعزيز التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجال الشباب، بالإضافة إلى مواصلة المشاورات لما فيه خير ومصلحة البلدين.