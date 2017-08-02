السلطات المصرية تنقذ 30 تمساحا قبل بيعها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أنقذت السلطات المصرية، 30 تمساحا، قبل بيعها بالتعاون بين وزارة البيئة وشرطة المسطحات وموقع فيس بوك.

وأوضح أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، أنه فور العثور على إعلان على موقع “فيسبوك” بشأن بيع كمية من التماسيح الحية، تم التواصل مع البائع والاتفاق معه على شرائها.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وقوات الأمن التي رصد البائع فور حضوره لاتمام عملية البيع، واعتقلته.

وقال خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إنه قد تمت معاينة التماسيح والتي يتراوح طولها ما بين 20 -25 سنتيمترا، مشيرا إلى أنه تم جلبها من أسوان، ونقلها إلى الإسكندرية قبل تسليمها لبيعها بالقاهرة.

وبين رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي أنه جاري تسليم التماسيح لحديقة الحيوان بالجيزة.