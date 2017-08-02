سعود القحطاني يفضح سياسات قطر تجاه المملكة ومحاولات تقسيم المجتمع السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي ، من خلال سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، سياسات السلطة القطرية في الماضي تجاه المملكة، مبينا محاولتها ضرب القوة الناعمة في المملكة بشتى الطرق.

وكتب : “منذ أيام المنتديات وحتى اليوم في مواقع التواصل تقوم خلايا عزمي بتقسيم المجتمع السعودي إلى تيار علماني أو تكفيري”.

وتابع: “كما تهاجم الشخصيات السعودية التي لم تنجح قطر باستقطابها بالطرق التي أشار لها أ.تركي الدخيل في مقاله بالشرق الأوسط”، مرفقا التغريدة بالمقال الذي حمل عنوان “كيف سحرت قطر عقول الحركيين”.

واستطرد القحطاني: “وقد سعت خلايا عزمي لتصنيف قناة العربية بأنها قناة صهيونية، والترويج لمصطلح قناة العبرية، بشكل كبير واستخدمت أيضًا المستقطبين الحركيين”، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يصفون فيه قناة الجزيرة بقناة النضال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين لضرب المارد الإعلامي السعودي الذي يخشون تسيده للمشهد الإعلامي العربي.

وكشف عن زيارة شمعون بيريز زار للجزيرة في تصوير متداول مع تنظيم الحمدين كما أن ضيوفهم الإسرائيليون يظهرون بشكل دائم فيها.

وأضاف: “وقد انجرف كثير من السعوديين لذلك -للأسف- معظمهم بحسن نية وبعضهم تمكنت السلطة القطرية من شرائه بشكل مباشر أوغير مباشر(قد أذكر الأسماء لاحقا)”.

وأوضح أن السلطة القطرية أنفقت المليارات في مشروعها لشراء الذمم، لافتا إلى أن هذا أمر مثبت بالأدلة، وقد تم تنبيه السلطة القطرية مرارًا لذلك، ولكن السلطة القطرية استمرت في انتهاج سياسة الكذب والإنكار تارة، والبكائيات وادعاء أنها غلطة أو أمر غير مقصود تارة أخرى.

-كما ذكر أن الأمور القريبة التي لا يمكن أن ينساها ما قامت به الجزيرة يوم وصول الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة لمقابلة الرئيس ترامب، حيث كان هناك شحن إعلامي كبير وأن موقف الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية ستكون عدائية تجاه السعودية وخاصة في موضوع جاستا.

وقال: “فور وصولنا للولايات المتحدة فوجئت بأن قناة الجزيرة الإنجليزية تبث تقريرًا على رأس كل ساعة يزعم دعم السعودية للإرهاب والتطرف ، يدَّعي تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر، وتسببها بمعاناة أسر الضحايا، مشيرا لدعم الحكومة السعودية لما يصفونه بالتيار الوهابي”.

وتابع: “وكانت القناة تكرر بشكل مستمر ما قاله الرئيس ترامب عن قانون جاستا، وأن أسر الضحايا والشعب الأمريكي ينتظرون تفعيله”.

وأوضح: ” كانت مفاجأة بالنسبة لي فاتصلت بسيف بن أحمد ال ثاني وأخبرته عن الموضوع وأننا كنا ننتظر منهم الدعم وليس ما حصل فوعد بإيقافهم خلال دقائق”.

وأكد: “شهادة حق فقد كان متحمسًا وممتعضًا مما حصل، وبعد ثلاث ساعات اتصلت به مجددًا بعد أن لاحظنا تزايد الحملة ولم يرد على الاتصال، اتصل بي بعدها وقال: إنه لم يتمكن من الوصول ليتيم المجد ولا لوالده، فقلت له: منذ أن بدأ التنسيق بيننا منذ شهرين وأنت تتصرف مباشرة بكل مايخص قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية”.

واستطرد: “وذكّرته وقلت: بأنه حين كنت ياسيف بالرياض وظهر موضوع سلبي وأخبرتك، اتصلت بنفسك على غرفة الأخبار وأمرتهم بالتوقف فورًا حالًا، وأكثر من مرة اتصلت بك وتم التصرف في غضوت دقائق! فلماذا الآن يجب أن تأخذ توجيه؟ كان رده مرتبكًا ولم أفهم منه شيئًا حقيقة!

وأوضح: أرسلت له بعدها بالواتس آب رابط موضوع وتقرير تلفزيوني بثته قناة وموقع الجزيرة، ولم أعلق، وقال: سأتصرف حالًا!، مشيرا إلى أنه” بالطبع لم يحصل شيء، واستمرت الحملة طوال الزيارة، وبعد عودتنا اتصل بي وقال: إنه تمت إحالة موظفي قناة الجزيرة الإنجليزية للتحقيق!”.

واختتم تغريداته قائلا: “قلت له: الوقت فات والضرر حدث، فرد علي برد غريب وهو أننا بالسعودية لم نعمل شيء ضد مغرد سعودي قال: إنه من الأحساء، وتكلم عن قاعدة العديد”.