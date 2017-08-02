بالفيديو.. ضابط يبكي حزنًا على فراق زميله الشهيد " اليامي " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا للعقيد مانع الشبرمي من قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية لحظة مراسم دفن شهيد الواجب الرقيب مهدي اليامي.

وأظهر المقطع المتداول العقيد الشبرمي وهو بجوار قبر شهيد الواجب اليامي وهو يدعو له بالرحمة والمغفرة، ثم يبكي حزنًا على فراق زميله الشهيد.

وأثنى نشطاء مواقع التواصل على موقف العقيد الشبرمي الإنساني تجاه زميله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد مهدي اليامي بواسع رحمته وأن يعلي درجته ويسكنه فسيح جناته.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح بأنه في صباح اليوم الأحد الماضي تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بحي المسورة بمحافظة القطيف؛ ما أدى لاستشهاد الرقيب مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي، وإصابة ستة من رجال الأمن؛ تم نقلهم إلى المستشفى، وحالاتهم مستقرة. وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

يُذكر أن العقيد الشبرمي أحد رجال الأمن الأبطال الذين أثبتوا جدارتهم في مواجهة الإرهاب في بلدة العوامية، وقد أُصيب في وقت سابق في المواجهات بالعوامية، وبمجرد تماثله للشفاء عاد إلى ميدان البطولة والفداء لاستئصال.