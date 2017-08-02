بالفيديو.. ضابط يبكي حزنًا على فراق زميله الشهيد " اليامي " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ضابط يبكي حزنًا على فراق زميله الشهيد ” اليامي “
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا للعقيد مانع الشبرمي من قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية لحظة مراسم دفن شهيد الواجب الرقيب مهدي اليامي.
وأظهر المقطع المتداول العقيد الشبرمي وهو بجوار قبر شهيد الواجب اليامي وهو يدعو له بالرحمة والمغفرة، ثم يبكي حزنًا على فراق زميله الشهيد.
وأثنى نشطاء مواقع التواصل على موقف العقيد الشبرمي الإنساني تجاه زميله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد مهدي اليامي بواسع رحمته وأن يعلي درجته ويسكنه فسيح جناته.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح بأنه في صباح اليوم الأحد الماضي تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بحي المسورة بمحافظة القطيف؛ ما أدى لاستشهاد الرقيب مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي، وإصابة ستة من رجال الأمن؛ تم نقلهم إلى المستشفى، وحالاتهم مستقرة. وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.
يُذكر أن العقيد الشبرمي أحد رجال الأمن الأبطال الذين أثبتوا جدارتهم في مواجهة الإرهاب في بلدة العوامية، وقد أُصيب في وقت سابق في المواجهات بالعوامية، وبمجرد تماثله للشفاء عاد إلى ميدان البطولة والفداء لاستئصال.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 4 ساعات
الله الله ماأصعب الفراق الله يصبرك على فراقه واضح إنه خوي الروح
ويصبر اهله
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
اللهم ابدله دارا خيرا من داره
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويقبله من الشهداء في عليين ان شاء الله
علي[ عدد التعليقات: 1725 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31112 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته ,, والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان ,, آمين ..
سعيد[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 3 ساعات
نسأل الله أن يغفر له .
لايكثر[ عدد التعليقات: 19089 ] نشر منذ 2 ساعتين
راحو كثير قبله الله يرحمه ويرحمهم
لايكثر[ عدد التعليقات: 19089 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفرالله