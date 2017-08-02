بالصور.. حادث مروري يحول فرحة شاب بزواجه إلى أحزان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حول حادث مروري مروع وقع على طريق الحفيرة شمال المدينة المنورة، فرحة شاب بزواجه إلى موجة من الأحزان بعدما فقد بسببه والدته وشقيقته وشقيقه.

وقال خالد السهلي، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة، إن الحادث المروري وقع عند الساعة العاشرة مساء، على طريق الحفيرة، حيث انتقلت ثلاث فرق ‏إسعافية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ثلاثة أشخاص، أم وابنها وابنتها، وتم نقلهم ‏إلى المستشفى‎.‎