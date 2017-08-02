⁠⁠⁠⁠⁠" ناس " يدشّن 3 رحلات أسبوعيًا بين أبها والقاهرة لدعم السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن طيران ” ناس ” الناقل الوطني السعودي، خط جوي جديد ومباشر يربط بين أبها والعاصمة المصرية القاهرة، ابتداءً من 30 أغسطس القادم من العام الحالي 2017م.

وتحلّق رحلات طيران ناس من مطار أبها إلى مطار القاهرة الدولي بـ3 رحلات أسبوعية خلال أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

وكان طيران ناس، بدأ طرح تذاكر السفر من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية ووكلاء البيع، ابتداءً من يوم أمس 31 يوليو بأسعار منافسة وحصرية تشمل درجتي السفر الاقتصادية والأعمال.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس: طيران ناس يعد من أكثر الشركات الأجنبية التي تصل برحلاتها لوجهات مختلفة داخل مصر، خصوصًا مع تدشيننا لمركز انطلاق رحلات جديدة من أبها إلى القاهرة بثلاث رحلات أسبوعية.

وأكد ” المهنا ” أن هذه الرحلات ستخدم قطاع الأعمال بين المنطقة الجنوبية في المملكة وجمهورية مصر، ودعم السياحة العربية بعد أن أصبحت أبها عاصمة السياحة العربية لعام 2017م .