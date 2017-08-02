7 فوائد للتقبيل بين الزوجين أهمها إطالة العمر ونقص الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن التقبيل بين الزوجين له فوائد كثيرة في إنجاح العلاقة الزوجية، إضافة لفوائده الطبية التي يعد من أبرزها إطالة العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن القبلة الأولى تعتبر من أهم عوامل نجاح العلاقة، ونصحت بعدم التهاون فيها، وأوضحت أن فوائد التقبيل السبع هي : يزيد من قوة الجهاز المناعي لدى الشخص، ويحسن الصحة للأسنان والفم، ويطرد الطاقة السلبية ويزيد من الطاقة الإيجابية.

وتابعت الدراسة أن من بين فوائده أيضا أنه يطيل من عمر الرجل، ويزيد من حرق الجسم مما يساعد على فقدان الوزن، ويخفض من معدل الكوليسترول في الدم، ويقلل من التوتر.