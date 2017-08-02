7 فوائد للتقبيل بين الزوجين أهمها إطالة العمر ونقص الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

7 فوائد للتقبيل بين الزوجين أهمها إطالة العمر ونقص الوزن
كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن التقبيل بين الزوجين له فوائد كثيرة في إنجاح العلاقة الزوجية، إضافة لفوائده الطبية التي يعد من أبرزها إطالة العمر.
وأشارت الدراسة إلى أن القبلة الأولى تعتبر من أهم عوامل نجاح العلاقة، ونصحت بعدم التهاون فيها، وأوضحت أن فوائد التقبيل السبع هي : يزيد من قوة الجهاز المناعي لدى الشخص، ويحسن الصحة للأسنان والفم، ويطرد الطاقة السلبية ويزيد من الطاقة الإيجابية.
وتابعت الدراسة أن من بين فوائده أيضا أنه يطيل من عمر الرجل، ويزيد من حرق الجسم مما يساعد على فقدان الوزن، ويخفض من معدل الكوليسترول في الدم، ويقلل من التوتر.
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂
اهم شي عندي ينقص الوزن
مااااشي ماااااشي ياصاحب الدراسه
ياخوفي انها العكس بس
gn[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
القبلات تفتح الشهيه وتزين النفسيه …………….الخ
تزيد الوزن خذيها مني انا اكثر المتزوجين يزيد وزنهم الا اذا بتقنعوني ان مافيه قبلات بينهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15879 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ليش شفط دهون
gn[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
مادري عنهم وعن دراستهم الخايبه
gn[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
جائز يمكن القبلات تسوي شفط دهون
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 1 ساعة
محرومه
مو بس شفط دهون
خلوها منظمات ضغط وكوليسترول وسكر ع هيك بنقفل المستشفيات
دخيل الله بس 😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 1 ساعة
كل الفوائد يمكن صحيحه . إلا إطالة العمر .
قَبَلت لو ما قَبَلت ماراح تموت إلا بيومك .
العمر بيد الله سبحانه جَلَ شأنه .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13698 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه صدقتها كلها إلا إنها تطيل العمر!!
وبعدين هي شيء رومنسي أكيد بتعطي طاقه إيجابيه 😍😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13698 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعد دامها تفقد الوزن قبلوا بعض حتى تنحفون 😂☺️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3281 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههه😊وردينا على طوله العمر الآعمار بيد الرب سبحانه❤
نهار السلام[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 38 دقيقة
الخلاصه . .
في القبلات ، هناك شافط ومشفوط . . !
الشافط يزيد وزنه ، ،والمشفوط ، ، مبروك عليه الدايت *
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 37 دقيقة
شفتي كيف إختي جنوبيه . ماعلاك منهم عطينا شي من جواهر الأبيات إللي عندك .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8886 ] نشر منذ 25 دقيقة
اووووههه لاتوصوون اما من ناحيةة القبل والتشفشف 💋💋💋👅👅👅👅😌🙊
gn[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3281 ] نشر منذ 19 دقيقة
من عاش في صحة وطيب ومستور
لاعــاد يرجي غيــر هذي طماعه
دنيــا نـهايتهـا ، حسابـات وأقبور
وأعمــارنـــا فيهـا سوات الوداعه
gn[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 19 دقيقة
اجل صار فيها شافط ومشفوط ياربي دخيلك من بعض العلوم
اكون شافط ولا اكون مشفوط
gn[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 18 دقيقة
من يحب يكون شافط ومن يحب يكون مشفوط
محرومه وامل اكيد مشفوط
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاي
الثامري[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياااااالله دخيلك
طيب اللي مااااعنده حرمه وش يعمل يقبل خويه
بعدين هم قصدهم القبله العاديه على الخدوووود
او اي نوع واي مكان
منشاااااان فيه انواع كثيره من القبل واللعق بين الازواج