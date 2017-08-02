⁠⁠⁠⁠⁠افتتاح سفارة المملكة في ويلنغتون النيوزيلندية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

صرح رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، أنه انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيوزيلاندا؛ والرغبة المشتركة نحو تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يعكس طموحات وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين، فقد تم افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة ويلنغتون عاصمة جمهورية نيوزيلندا.

وعبر السفير نقلي عن تطلع المملكة العربية السعودية لأن يسهم افتتاح السفارة في العاصمة النيوزيلندية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع مجالات التعاون المشترك.