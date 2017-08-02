مصر: لا تنازل عن المطالب المقدمة إلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، أن الموقف العربي لم يتغير تجاه الأزمة القطرية، مشيرًا إلى أن الدول الأربع المقاطعة لها ” مصر والإمارات والسعودية والبحرين ” لديها استعداد للحوار مع الدوحة بشرط إعلانها عن وقف تمويل الإرهاب.

وأوضح ” أبوزيد ” ، فى لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين أمس، أن هناك اهتماما متزايدا من الأطراف الدولية بأزمة الدول الأربع مع قطر، موضحا أن دول المقاطعة حريصة على التنسيق والتشاور فى المواقف المشتركة فى التعامل مع قطر.

وتابع: ” المسلك القطرى منذ البداية لا يعبر عن أى رغبة فى الاستجابة للمطالب وينطوى على درجة عالية من الإنكار ” ، مؤكدا أنه لا تنازل ولا تراجع عن مطالب الدول العربية من قطر.

وكان مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو)، رفض فى جلسة استثنائية، عقدها مساء أمس الأول الإثنين، شكوى ثانية مقدمة من قطر، ضد قرارات المقاطعة التى اتخذتها دول الرباعى العربى المُقاطِعة لها.