" أريس " تقيم ناديًا صيفيًا للأمهات وللأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أقامت المؤسسة الوقفية الخيرية ” أريس ” في مقرها اليوم، ناديًا صيفيًا للأمهات وللأطفال يضم العديد من الفعاليات، ويستمر لمدة 3 أسابيع .

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة المؤسسة مها الحقباني أن النادي يهدف إلى شغل وقت الفراغ للأسرة بما يعود عليها بالنفع والفائدة، مشيرة إلى أن فعاليات النادي تشمل على برامج التوعية الدينية والصحية والترفيهية، والمحاضرات التثقيفية والمسابقات، وحفظ القرآن الكريم والأذكار، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب.

وأشارت مشرفة فعاليات الأطفال سماح النتيفي أن نادي الأطفال يشتمل على الألعاب الحركية والأناشيد، ومسرح العرائس، ومسابقات والعاب تعليمية، وعروض البروجكتور وأعمال يدوية.