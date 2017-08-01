الهلال الأحمر يرفع حالة التأهب والطوارئ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن الهلال الأحمر السعودي، رفع حالة التأهب والطوارئ بمنطقة المدينة المنورة، تحسبًا لوقوع أي طارئ.

كما تم تجهيز العمل بخطة الطوارئ العامة مثل استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية، وتمركز الفرق الإسعافية بساحات المسجد النبوي الشريف؛ تحسبًا لأي طارئ.

وقال خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة، إنه تمت مباشرة عدد من الحوادث والتي بلغت 14 حادثًا، وهي 7 بلاغات عن حوادث تصادم نتج عنها 7 إصابات، وبلاغان عن حادثين نتج عنه إصابة واحدة والأخرى بسيطة، وبلاغان عن حادث دهس نتج عنها إصابتان، وحادثان سقوط نتج عنها إصابتان.

وكانت وردت للعمليات، عصر اليوم الثلاثاء، بلاغا عن تعرض طفلة لصاعقة رعدية خلف أحد الأسواق في الدائري.

وقد تم توجيه فرقة تدخل متقدم وفرقة إسعافية، وعند مباشرة الحالة اتضح أن الطفلة في حالة توقف قلب وتنفس، ليتم البدء بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي حتى الوصول للمستشفى، فيما لم تنجح المحاولة، وانتقلت إلى رحمة الله الطفلة التي تبلغ من العمر 10 سنوات.

ويتم العمل على تنفيذ الخطة المتبعة في موسم الأمطار والتقلبات الجوية في كل عام، ويكون توجيه الفرق بحيث تعمل كفرق جوالة على الطرق المحورية؛ تحسبًا لوقوع أي طارئ.

كما تم رفع جاهزية الفرق الإسعافية الخارجية، خاصة الواقعة على طريق الهجرة خلال أوقات الذروة المتمثلة في أوقات الأمطار، وسيتم استمرار هذا التأهب حسب المتبع في كل موسم خلال موسم الأمطار والتقلبات الجوية.

وطالب الهلال الأحمر، المواطنين والمقيمين باتباع تحذيرات وتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، ناصحةً بعدم مغادرة المنازل خلال هذه التقلبات المثيرة للأتربة والغبار لاسيما مرضى الربو، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المناطق المعرضة للصواعق الرعدية والاستعانة دائمًا بعمليات الهلال الأحمر بالمنطقة على الرقم ٩٩٧ في أي وقت.