التحالف العربي يعترض صاروخًا باليستيًّا أطلقه الحوثيون - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت منظومة الدفاع التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة من اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون على موزع غربي تعز.

وكشفت مصادر أن اعتراض الصاروخ جاء بعد ساعات من غارات لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت ثلاث مركبات للحوثيين وقوات صالح.

وكان التحالف العربي نفَّذ أربع غارات أخرى، استهدفت تجمعًا للمتمردين داخل مصنع أسمنت البرح والمنطقة المجاورة له في مديرية مقبنة غربي تعز.

وكانت القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على معسكر خالد بمحافظة تعز، في وقت سابق، كما اندلعت مواجهات في منطقة كهبوب بمحافظة لحج، تمكنت فيها القوات الشرعية من السيطرة على بعض المواقع.