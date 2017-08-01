محافظ الخميس يلتقي أعضاء شرف ضمك الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يرعى محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط مساء الأحد القادم الموافق 1438/11/14هـ إجتماعا موسعا لأعضاء شرف نادي ضمك ورؤساء جميع الدوائر الحكومية وعدد من أبرز رجال الاعمال بالمنطقة ومحبي النادي وذلك بمقر المنشأة الجديدة .

هذا وتم الإتفاق على عقد هذا الإجتماع التاريخي لرجالات ضمك خلال الإجتماع المصغر مساء الإثنين الماضي لرئيس هيئة أعضاء شرف نادي ضمك الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط بحضور سعادة محافظ محافظة خميس مشيط والذي جمعهم بأعضاء المجلس التنفيذي لفارس الجنوب ورئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته وجرى خلاله مناقشة كافة أمور النادي والإطلاع على سير العمل والتحضيرات للموسم الجديد في مختلف الألعاب وجميع الفئات .