أمير الحدود الشمالية: مشروع البحر الأحمر نقلة نوعية في مفهوم السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، مبيناً أن المشروع سيحدثه نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة.

وأكد سموه أن المشروع يعد قيمة مضافة للسياحة محلياً وعالميًا، ومن أهم الروافد الاقتصادية وأحد ثمار رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى أنه عامل جذب في مجالاته وسيصبح بإذن الله من أكبر المعالم التي تظهر الجمال الذي حبى الله المملكة به والكنوز التراثية والتاريخية التي تزهر بها، كما أنه سيخلق فرص وظيفية كبيره جداً لأبناء المملكة وسيبرز واجه بحرية عصرية نموذجية وستكون من أهم بوابات المملكة.

وأشار سموه إلى أن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين عن هذا المشروع يأتي انعكاسًا لجهود سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في إحداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من الجزر البحرية والمواقع الساحلية.

وسأل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في ختام التصريح الله أن يوفق ويسدد القائمين على هذا المشروع المشّرف، الذي يعتز به كل مواطن بالمملكة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.