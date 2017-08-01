مذيع قناة ON Sport المصرية يتساءل هل يستطيع الهلال أن يكون عالمي - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 1
أغسطس
عادل الملحم رايح مصر عشان
يجبر المذيع يقول العالمية صعبه قوية😂😂
طيب النصر عالمي ليش برشلونه او ريال مدريد
ما يطلبونه يلعب معهم مباراة ودية في اسبانيا
الفريق العالمي مطلوب اللعب معه في كل مكان
😂😂😂😂😂😂😂
اذا اردت ان تشتهر اذكر الهلال مدى الدهر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 8 دقائق
عادل الملحم رايح مصر عشان
يجبر المذيع يقول العالمية صعبه قوية😂😂
طيب النصر عالمي ليش برشلونه او ريال مدريد
ما يطلبونه يلعب معهم مباراة ودية في اسبانيا
الفريق العالمي مطلوب اللعب معه في كل مكان
😂😂😂😂😂😂😂
اذا اردت ان تشتهر اذكر الهلال مدى الدهر
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 8 دقائق
عادل الملحم رايح مصر عشان
يجبر المذيع يقول العالمية صعبه قوية😂😂
طيب النصر عالمي ليش برشلونه او ريال مدريد
ما يطلبونه يلعب معهم مباراة ودية في اسبانيا
الفريق العالمي مطلوب اللعب معه في كل مكان
😂😂😂😂😂😂😂
اذا اردت ان تشتهر اذكر الهلال مدى الدهر