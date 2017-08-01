 يزيد الراجحي يُهدي نفسه سيارة بوقاتي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  3. يزيد الراجحي يُهدي نفسه سيارة بوقاتي

يزيد الراجحي يُهدي نفسه سيارة بوقاتي




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 48 دقيقة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 44 دقيقة

الفاضي يعمل قاضي

[ عدد التعليقات: 1361 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههههه. هههههههه . العقل نعمه . ههههههه .ههههههه .

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 37 دقيقة

كيف يهدي لنفسه
اهدها لغيرك
مثلا انا

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 13 دقيقة

ايه زانت علومك يالراجحي

الهياط ومادراك مالهياط

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