يزيد الراجحي يُهدي نفسه سيارة بوقاتي - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 1
أغسطس
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفاضي يعمل قاضي
هههههه. هههههههه . العقل نعمه . ههههههه .ههههههه .
كيف يهدي لنفسه
اهدها لغيرك
مثلا انا
ايه زانت علومك يالراجحي
الهياط ومادراك مالهياط
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gn[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 48 دقيقة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نصراوينهو[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 44 دقيقة
الفاضي يعمل قاضي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1361 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههه. هههههههه . العقل نعمه . ههههههه .ههههههه .
gn[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 37 دقيقة
كيف يهدي لنفسه
اهدها لغيرك
مثلا انا
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 13 دقيقة
ايه زانت علومك يالراجحي
الهياط ومادراك مالهياط