النصر يفتح تدريباته للجماهير - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يستأنف الفريق الأول بنادي النصر، تدريباته مساء الأربعاء على ملعب ” الأمير عبدالرحمن بن سعود ” استعداداً لمنافسات دوري جميل للمحترفين وتنطلق تدريبات النصر في السابعة مساءً، وستكون مفتوحة أمام الجماهير، وفقاً لما أعلنه حساب النادي على تويتر.

وفي سياق متصل، يخوض فريق النصر مباراة ودية أمام الشعلة، مساء الأحد المقبل 6 أغسطس.